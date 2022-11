MARCHÉ DE NOËL 2022 Ventenac-en-Minervois Ventenac-en-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Ventenac-en-Minervois

MARCHÉ DE NOËL 2022

Ventenac-en-Minervois, 11 décembre 2022, Ventenac-en-Minervois.

Ventenac-en-Minervois Aude

2022-12-11 09:00:00 – 2022-12-11 18:00:00

Aude Ventenac-en-Minervois Venez à la rencontre de vendeurs locaux et dégustez du vin chaud et des châtaignes ! Jeux pour enfants, buvette et restauration sur place. +33 6 08 11 34 77 https://www.facebook.com/ComiteDesFetesDeVentenacEnMinervois/ Ventenac-en-Minervois

