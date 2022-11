MARCHÉ DE NOËL 2022 Val-de-Dagne Val-de-Dagne Catégories d’évènement: Aude

2022-12-10 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-10 21:00:00 21:00:00 Val-de-Dagne

Aude Val-de-Dagne Stands de producteurs, d’artisanats et associatifs. Buvette de boissons chaudes et autres gourmandises, ainsi que de quoi grignoter le moment venu de l’apéro (assiettes tapas, frites et fricadelles belges…). Jeux en bois pour les enfants. Ambiance chaleureuse avec un orgue de barbarie ainsi qu’un accordéoniste ! +33 6 16 90 45 11 Val-de-Dagne

