Marché de Noël 2022

Place de la Croze Séderon Drôme

2022-12-10

Exposants



Restauration dans la salle communale:

6 huîtres, 1 verre de vin blanc, pain/beurre/citron : 10euros

Tartiflette: 6 euros la part

Crêpes et vin chaud



Animations pour les enfants sederoncomitedesfetes@gmail.com +33 4 75 28 50 95 Séderon

