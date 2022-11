MARCHÉ DE NOËL 2022 Saint-Marcel-sur-Aude Saint-Marcel-sur-Aude Catégories d’évènement: Aude

MARCHÉ DE NOËL 2022 Saint-Marcel-sur-Aude, 2 décembre 2022

2022-12-02 17:00:00 – 2022-12-02 21:00:00

Aude Saint-Marcel-sur-Aude Marché de producteurs et nombreux artisans. Idées cadeaux de Noël. Vente de produits locaux, buvette, restauration. Avec le chœur d’enfants de la muse de Ginestas du Patio des Arts du Grand Narbonne. +33 6 20 97 33 53 Saint-Marcel-sur-Aude

