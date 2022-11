MARCHÉ DE NOËL 2022 Saint-Hilaire Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Aude

MARCHÉ DE NOËL 2022 Saint-Hilaire, 4 décembre 2022, Saint-Hilaire. MARCHÉ DE NOËL 2022

Aude Saint-Hilaire Marché de Noël organisé par Terre d’Emeraude, en partenariat avec la Marie et Le Comité des Fêtes de Saint-Hilaire.

Créateurs : bijoux Touareg, macramé, bijoux en pierres naturelles.

Producteurs : savons, bougies, tisanes, biscuits, confitures.

Associations : patchwork, déco de Noël, maquillage enfants.

Sur place buvette et restauration le midi.

A 17 H, chants de Noël autour du monde, concert gratuit de Vox Vallis , La Voix de la Vallée. +33 4 68 69 62 76 https://saint-hilaire-aude.fr/abbaye/1000-ans-dhistoire Saint-Hilaire

