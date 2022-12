MARCHÉ DE NOËL 2022 Quillan Quillan A.D.T. de l'Aude / OTI Pyrénées Audoises Quillan Catégories d’évènement: Aude

Quillan

MARCHÉ DE NOËL 2022 Quillan, 17 décembre 2022, Quillan A.D.T. de l'Aude / OTI Pyrénées Audoises Quillan. MARCHÉ DE NOËL 2022 Quillan Aude

2022-12-17 – 2022-12-17 Quillan

Aude Quillan L’association Graine de vie vous invite pour son Marché de Noël. On se retrouve à l’Espace Cathare de 10h à 18h pour rencontrer les artisans et les producteurs locaux. Des ateliers pour enfants seront proposés, des animations et pour vous réchauffer il y aura des boissons chaudes ainsi que de quoi vous restaurer. emaoh2@gmail.com +33 6 09 25 61 61 Quillan

dernière mise à jour : 2022-12-08 par A.D.T. de l’Aude / OTI Pyrénées Audoises

Détails Catégories d’évènement: Aude, Quillan Autres Lieu Quillan Adresse Quillan Aude A.D.T. de l'Aude / OTI Pyrénées Audoises Ville Quillan A.D.T. de l'Aude / OTI Pyrénées Audoises Quillan lieuville Quillan Departement Aude

Quillan Quillan A.D.T. de l'Aude / OTI Pyrénées Audoises Quillan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quillan-adt-de-laude-oti-pyrenees-audoises-quillan/

MARCHÉ DE NOËL 2022 Quillan 2022-12-17 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL 2022 Quillan Quillan 17 décembre 2022 Aude Quillan Quillan Aude A.D.T. de l'Aude / OTI Pyrénées Audoises Quillan Aude

Quillan A.D.T. de l'Aude / OTI Pyrénées Audoises Quillan Aude