MARCHÉ DE NOËL 2022

Padern, 27 novembre 2022

Rue de l’affenage Padern Aude

Aude Padern Nombreux exposants, artisanat, Chorale éphémère de Noël, mini-ferme, contes pour enfants à 11 H et 15H30.

Contes pour les grands à 17H30.

Visite du Père Noël à 16H30. Restauration.

