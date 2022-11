MARCHÉ DE NOËL 2022 Montséret Montséret Catégories d’évènement: Aude

Montséret

MARCHÉ DE NOËL 2022

Montséret, 10 décembre 2022

Place du foyer Montséret Aude

2022-12-10 14:00:00 – 18:30:00

Aude Montséret Venez découvrir nos exposants.

A 16H00, pour les enfants, le Père Noël arrivera avec des petites friandises et sur place un stand de maquillage.

A 18H00 Tirage de la tombola

A très vite, autour d un verre de vin chaud et une petite crêpe betty.romeu@free.fr +33 4 68 32 33 10 https://www.facebook.com/FestiveteMontseret Montséret

