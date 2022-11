MARCHÉ DE NOËL 2022 Lagrasse Lagrasse Catégories d’évènement: Aude

Aude 45 artisans de la région proposeront leurs production.

Un food truck pour les repas, ainsi qu’une buvette.

Père Noël sera là le dimanche matin ! contact@cdf-lagrasse.com https://www.cdf-lagrasse.com/ Lagrasse

