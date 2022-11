MARCHÉ DE NOËL 2022 Fabrezan Fabrezan Catégories d’évènement: Aude

Aude Fabrezan Ouverture du marché de noël avec apéritif, un coin restauration food truck, bar à huîtres, producteurs de vin. Le tout animé par le groupe musical « C & Syl ».

De 11 H à 17 H, tours de calèche dans le village,

– 14 H, la fanfare du Père Noël et animations gratuites , maquillages, activités créatives pour les enfants et jeux gonflables.

– 16 H, arrivée du Père Noël

– 17 H, déambulation de la troupe Imaziren (anciennement les frères lumières) sur la place de la République

– 18 H, départ vers la salle omnisport,

– 18 H 30, grand spectacle de feu avec la troupe Imaziren derrière la salle omnisports. mairie-fabrezan@wanadoo.fr +33 4 68 27 81 44 Fabrezan

