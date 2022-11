MARCHÉ DE NOËL 2022 Caunes-Minervois Caunes-Minervois Catégories d’évènement: 11160

2022-11-27

11160 L’Amicale des sapeurs-pompiers de Caunes-Minervois propose un marché de Noël qui devrait rassembler une cinquantaine d’artisans en tous genres. Tout au long de la journée, atelier maquillage gratuit pour les enfants, parcours sportif ludique. Arrivée du Père Noël en camion !

Restauration sur place, buvette. +33 6 19 15 21 06

