Marché de Noël 2022 Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Carry-le-Rouet

Marché de Noël 2022 Carry-le-Rouet, 9 décembre 2022, Carry-le-Rouet. Marché de Noël 2022

Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

2022-12-09 – 2022-12-24 Carry-le-Rouet

Bouches-du-Rhône De l’artisanat, du local, des gourmandises, du vin chaud et des animations : vivez l’ambiance du marché de Noël Vendredi 9 décembre, lancement des illuminations sur le port et inauguration du Marché de Noël à 17h30

Ambiance musicale, manèges à thème et déambulation de mascottes.

Samedi 10 décembre : feu d’artifice sur le port à 18h00 tourisme@otcarrylerouet.fr +33 4 42 13 20 36 http://www.otcarrylerouet.fr/ Carry-le-Rouet

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Carry-le-Rouet Autres Lieu Carry-le-Rouet Adresse Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône Ville Carry-le-Rouet lieuville Carry-le-Rouet Departement Bouches-du-Rhône

Marché de Noël 2022 Carry-le-Rouet 2022-12-09 was last modified: by Marché de Noël 2022 Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet 9 décembre 2022 Bouches-du-Rhne Carry-le-Rouet Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône