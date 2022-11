MARCHÉ DE NOËL 2022 Camplong-d’Aude Camplong-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

Camplong-d'Aude

MARCHÉ DE NOËL 2022 Camplong-d'Aude, 26 novembre 2022, Camplong-d'Aude.

Chemin Garrigue Plane Camplong-d’Aude Aude

2022-11-26 09:30:00 – 2022-11-26 17:00:00

Aude Camplong-d’Aude EUR 10 10 L’ amicale laïque de Camplong-d’Aude vous propose un Marché de Noël ! De nombreux exposants en tout genre (artisanats, créateurs, producteurs…)

Balade à Poney suivant le temps De 10H45 à 11H30 et de 14H00 à 14H45 Visite et photos du Père Noël

15 H défilé de Mode avec Les P’tites Pépites Buvette et Restauration sur place

Repas Formule midi uniquement sur réservation avant le 23 novembre

Bar à Huîtres

Bistro Mobil https://www.facebook.com/associationamicalelaiquecamplong/ Camplong-d’Aude

