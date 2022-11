MARCHÉ DE NOËL 2022 AU CHÂTEAU PECH CÉLEYRAN Salles-d’Aude Salles-d'Aude Catégories d’évènement: Aude

2022-11-20 10:00:00 – 2022-11-20 18:00:00

Aude Salles-d’Aude Venez passer un agréable moment en famille à la rencontre des créateurs et artisans locaux !

Food Truck, dégustation de vins, bar à Huitres.

Promenade avec les ânes, maquillage pour enfants, lectures, cours de dessin, château gonflable et jeux en bois ponctuent ce rendez vous dans une ambiance Jazz . noel.pechceleyran@gmail.com +33 6 62 79 44 37 Salles-d’Aude

