2022-11-26 – 2022-11-26 La Mjc de Luc sur Orbieu, vous donne rendez-vous pour son 6ème marché de Noël, au Foyer Jean Jaurès, rue de l’église.

Au programme, une trentaine d’artisans présents, de quoi commencer vos premières emplettes de Noël. Des animations pour les enfants :

– jeux gonflable

– pêche aux canards

– atelier création boules de Noël

– Père Noël ( plusieurs passages dans le week-end ), les enfants, n’oubliez pas de préparer vos courriers, la boite aux lettres sera sur place. Côté restauration :

Cette année, nous aurons un traiteur Créole, repas des Iles, tapas créole, épices, et produits exotiques.

Coté buvette : Chocolat chaud, bières de Noël, vin chaud, soft, gaufres etc… Concours de pull moche de noël pour les enfants et les adultes ! dernière mise à jour : 2022-11-17 par

