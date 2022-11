Marché de Noël

2022-12-02 – 2022-12-31 Cette année, le marché de Noël* de Landerneau vous accueille avec ses 12 chalets, ses 3 food-trucks, sa grande roue et son carrousel de quoi émerveiller les petits et les grands.

-Horaires hors vacances scolaires :

de 14h à 19h

-Horaires pendant les vacances scolaires :

de 11h à 20h (21h les vendredis et le samedi 17).

Ouverture exceptionnelle le vendredi 2 décembre au public de 16h30 à 20h à l’occasion du Téléthon. Ce vendredi, les recettes du carrousel et de la grande roue seront reversées au Téléthon.

*le marché sera fermé le 25 décembre.

