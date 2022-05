Marché de noël, 18 décembre 2022, .

Marché de noël

2022-12-18 – 2022-12-18

Dimanche 18 décembre : AUXON – Marché de noël dans la salle des fêtes et les rues du village. Plus d’informations dans les semaines à venir. Organisée par l’association festive et culturelle d’Auxon. Contact : +33 (0)3 25 42 03 62

