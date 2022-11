Marché de noel

2022-12-17 – 2022-12-17 9h30, petit déjeuner avec le Club Gramontois.

11h30, danses orientale avec Un coin d’Egypte.

12h, friterie de noël avec Mosaïque.

13h30, lecture de contes.

14h30, chants de noël avec Mosaïque.

15h30, spectacle de noël par les écoliers.

16h30, bingo de Noel.

17h, cassage de pignata.

17h30, diffusion d’un film de noël.

19h30, lancé de lanternes.

Toute la journée, de nombreux stands, artisanat, créations, pâtisseries et produits locaux, présence du père noël, manèges, animations, ateliers de décorations et maquillage, devinettes, démonstration de moto, vin chaud, crêpes, marrons, barbe à papa, buvette. 9h30, petit déjeuner avec le Club Gramontois.

Toute la journée, de nombreux stands, artisanat, créations, pâtisseries et produits locaux, présence du père noël, manèges, animations, ateliers de décorations et maquillage, devinettes, démonstration de moto, vin chaud, crêpes, marrons, barbe à papa, buvette.

