Marché de Noël

Marché de Noël, 4 décembre 2022, . Marché de Noël



2022-12-04 – 2022-12-04 Créations des adhérentes de l’association, d’artisans et artistes locaux (bois, gravure sur verre, perles naturelles, tricot, tableaux etc…).et démonstration de leur savoir-faire pour certains d’entre eux – Entrée libre – tombola, pâtisseries, boissons chaudes salle du Mille Club Marché de noël des petites mains de Clugnat dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville