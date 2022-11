MARCHÉ DE NOËL

2022-12-04 10:00:00 – 2022-12-04 18:00:00 Marché de noël. RDV Dimanche 4 décembre de 10h à 18h au domaine Croix de Félix à VAILHAUQUES. Animations – Ateliers Enfants – Artisans Créateurs – Photo avec le Père Noël

Exposition de voitures PORSCHE

Restauration – Marrons Chauds – Vin Chaud

Dégustation & Vente de Vins du Domaine

Salle Chauffée Marché de noël. RDV Dimanche 4 décembre de 10h à 18h au domaine Croix de Félix à VAILHAUQUES. +33 6 12 92 73 71 vailhauques dernière mise à jour : 2022-11-17 par

