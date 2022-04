Marché de Noël

Marché de Noël, 3 décembre 2022, . Marché de Noël

2022-12-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-03 18:00:00 18:00:00 Marché de Noël les 3 et 4 décembre.

Une trentaine d’exposants.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Blainville-sur-Mer. Marché de Noël les 3 et 4 décembre.

