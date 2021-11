Marché de Noël 2021 Place du Marché, 4 décembre 2021, Carbon-Blanc.

Place du Marché, le samedi 4 décembre à 09:00

Cette année le traditionnel marché de Noël se tiendra le samedi 4 décembre de 9h à 18h sur la place Mendès France (anciennement Halle Favols). Sur le marché, il y aura : * **des métiers d’arts** : luminaires, bijoux, verres gravés, bracelets, bougies, peinture, pailles recyclables, poterie, statues bronzes, bijoux africains, objets népalais, chapeaux, étoles, carterie… * **les arts de la bouche :** vin chaud, rhum, bières artisanales, marrons, saucissons, gaufres, épices, crêpes, confitures, mascottes, pâtisseries orientales… + buvette/restauration (food truck) **Animations prévues :** * Stand maquillage proposé par l’ACAPL (Association des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Carbon-Blanc) * L’ACAPL mettra à disposition un décor de Noël dans lequel les parents pourront prendre en photo leurs enfants avec le Père-Noël de 11h à 15h. * Un espace jeux (jeux de construction, jeux de rôles, jeux surdimensionnés, espace de jeux pour les plus petits) sera proposé par la Ludothèque Ô Fil du Jeu de 9h à 18h. * Vente d’objets de Noël et barbe à papa de 9h à 12h et de 13h à 18h par les Juniors Voyageurs et l’Action jeune. * Atelier écriture de sa lettre au Père-Noël : toutes les lettres seront envoyées à Libourne pour que le Père-Noël puisse y répondre. * Balades en calèche proposées par Azur Attelage. * Manège * Sculpteur de ballons de 14h à 18h par Maverick * Mise en lumière et animations musicales, vitrines des commerçants décorées sur le thème de Noël. Une journée aussi solidaire avec urne à disposition pour le Téléthon.

