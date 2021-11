Paris La halle Paris Marché de Noël 2021 La halle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marché de Noël 2021

du vendredi 19 novembre au dimanche 21 novembre

La Mairie de Moussy Le Neuf vous présente son marché de Noël 2021. Rendez-vous dès le vendredi 26 nov. 2021, 18h00 à Moussy Le Neuf, centre ville, la Halle. Un week-end féérique pour petits et grands : 30 commerces, des animations tous les jours, patinoire, manège, spectacles de rue… restauration sur place… Pour tout savoir : [[https://moussyleneuf.wixsite.com/marche-de-noel](https://moussyleneuf.wixsite.com/marche-de-noel)](https://moussyleneuf.wixsite.com/marche-de-noel) Port du masque et gestes barrières obligatoires sur le tout le marché – Pass sanitaire ou pcr <72hrs pour la restauration et spectacles sous la halle. Merci de votre compréhension. Toute l'équipe d'animation et les commerçants vous espèrent nombreux. Du 26 au 28 novembre 2021, un marché de Noël pas comme les autres La halle Place Charles de Gaulle Paris Quartier du Faubourg-du-Roule

2021-11-19T18:30:00 2021-11-19T23:00:00;2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T22:00:00;2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T18:00:00

