Marché de Noël, 26 novembre 2022, .

Marché de Noël

2022-11-26 – 2022-11-26

Vente de couronnes de l’avent, de sapins de Noël, de sacs à mains, foulards, tricots, paniers osier, vente de café et produit du commerce équitable, miel, vins, bredele cuits sur place et divers ateliers et animation musicale.

+33 6 87 16 97 48

