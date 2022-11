[Marché de Noël], 2 décembre 2022, .

[Marché de Noël]



2022-12-02 – 2022-12-02

Le 2e marché de noël du Domaine des Roches ouvre ses portes. Tout au long de ces trois journées: nombreuses animations et concerts (participation au chapeau pour les artistes), artisans et créateurs locaux, boissons et petite restauration sur place, chalet avec vin chaud…

