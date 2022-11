Marché de Noël

2022-11-25 – 2022-11-25 Noël en Alsace, c’est aussi à Haguenau ! Loin de la cohue des grandes villes, retrouvez une ambiance chaleureuse et conviviale au marché de Noël de Haguenau, unique marché de Noël au nord de Strasbourg à être ouvert en continu pendant 5 semaines.

Animations, expositions, concerts, contes et rencontres avec les personnages légendaires permettront aux visiteurs de profiter d’un bon vin chaud… Ou encore de déguster un « dampfnudel », spécialité du nord de l’Alsace que les locaux apprécient particulièrement ! Loin de la cohue des grandes villes Haguenau et son Marché de Noël, ouvert tous les jours, fait vivre une expérience unique et donne l’occasion d’explorer un territoire que vous n’avez peut-être pas encore eu l’occasion de découvrir en Alsace ! Un programme d’animations riche et varié offre aux petits et aux plus grands le plaisir d’assister à des concerts, des spectacles de rues où d’aller à la rencontre des personnes légendaires. +33 3 88 73 30 41 dernière mise à jour : 2022-11-07 par

