Marché de Noailles Marseille 1er Arrondissement, 1 janvier 2021, Marseille 1er Arrondissement.

Marché de Noailles Marché des Capucins 5 rue du Marché des Capucins Marseille 1er Arrondissement

2021-01-01 – 2021-12-31 Marché des Capucins 5 rue du Marché des Capucins

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le marché Capucins (ou de Noailles) est un lieu qui mérite le détour, c’est une véritable invitation au voyage : on s’y sent complètement dépaysé, loin de tout, à l’autre bout du monde le temps de quelques courses.



Les produits proposés (fruits et légumes, des herbes, du poisson…) sont très frais, et vous pourrez y trouver, ainsi que dans les rues voisines, tous les produits exotiques que vous aimez.



Lieu populaire par excellence, c’est une découverte une l’ambiance très particulière qui s’en dégage.



17 exposants.



Attention ! le port du masque est obligatoire sur tous les marchés marseillais.

Le marché Capucins est un lieu qui mérite le détour, c’est une véritable invitation au voyage.

Le marché Capucins (ou de Noailles) est un lieu qui mérite le détour, c’est une véritable invitation au voyage : on s’y sent complètement dépaysé, loin de tout, à l’autre bout du monde le temps de quelques courses.



Les produits proposés (fruits et légumes, des herbes, du poisson…) sont très frais, et vous pourrez y trouver, ainsi que dans les rues voisines, tous les produits exotiques que vous aimez.



Lieu populaire par excellence, c’est une découverte une l’ambiance très particulière qui s’en dégage.



17 exposants.



Attention ! le port du masque est obligatoire sur tous les marchés marseillais.

Marché des Capucins 5 rue du Marché des Capucins Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-04-20 par