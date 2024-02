Marché de Nexon Nexon, vendredi 9 février 2024.

Marché de Nexon Nexon Haute-Vienne

Tous les vendredis matin, venez faire le plein de bons produits locaux à Nexon. Retrouvez notamment un boucher-charcutier-traiteur, un éleveur-fromager (chèvres et vaches), un primeur, un maraîcher, un horticulteur, un poissonnier, un volailler. N’oubliez pas votre panier !

Tous les vendredis matin, venez faire le plein de bons produits locaux à Nexon, place la République. Retrouvez notamment un boucher-charcutier-traiteur, un éleveur-fromager (chèvres et vaches), un primeur, un maraîcher, un horticulteur, un poissonnier, un volailler (un vendredi sur deux, généralement le 2ème et 4ème vendredi du mois).

N’oubliez pas votre panier !

Tous les 3ème vendredis du mois, le marché s’étoffe et devient foire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 08:30:00

fin : 2024-02-09 12:00:00

6, bis Place de la République

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché de Nexon Nexon a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus