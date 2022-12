Marché de Naveil Naveil Montoire-sur-le-Loir NaveilMontoire-sur-le-Loir Naveil Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Marché de Naveil Square de la liberté Naveil Loir-et-Cher Montoire-sur-le-Loir

2022-01-01 07:00:00 – 2022-12-31 12:30:00 Naveil

Loir-et-Cher Naveil Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Marché de Naveil. Voici la liste des producteurs présents : boucher-charcutier, fromages, fruits & légumes, crêpes & galettes, pains & brioches bios, volailles, spécialités marocaines, la poissonnerie « Du chêne ». Le 1er jeudi du mois : vins, traiteur et apiculteur. 2ème jeudi : rôtisseur, 3ème jeudi : apiculteur (d’octobre à avril). 4ème jeudi : spécialités antillaises et rôtisseur. Le marché de Naveil vous permettra de trouver en un même lieu les fruits, les légumes… +33 2 54 73 57 50 Pixabay

