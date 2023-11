Soupe des Chefs Marché de Moulins Moulins, 24 novembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

« Soupe des Lions par les Chefs » le vendredi 24 novembre 2023, sur le marché de Moulins..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Marché de Moulins rue Datas

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« Soupe des Lions par les Chefs » on Friday, November 24, 2023, at the Moulins market.

« Soupe des Lions par les Chefs » el viernes 24 de noviembre de 2023, en el mercado de Moulins.

« Soupe des Lions par les Chefs » am Freitag, den 24. November 2023, auf dem Markt in Moulins.

Mise à jour le 2023-11-18 par Office du tourisme de Moulins & sa région