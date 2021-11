Marché de Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir, 2 janvier 2021, Montoire-sur-le-LoirMontoire-sur-le-Loir.

Montoire-sur-le-Loir Marché de Montoire-sur-le Loir. Venez rencontrer:Boucher Ouvrad : fromage de chèvre, La ferme du Plessis : volailles au détail, F. Echard et M. Menseau : légumes, Le Petit Lanceen : fromage de chèvre, Les Vergers de Bel-Air de L. Saillard : pommes, Laurent Gautier champignon bio. Aussi : Olives, fromages. En plus le samedi : Maison Gigou de Bonneveau : produits fermiers / charcuterie, Ferme de la Petite Forêt : producteur de fromage de chèvre, S. Vallon : maraichère bio, Jean-Louis Brun : ostréiculteur, la ferme de la Chambrerie : producteur de volaille au détail, Domaine Martellière : viticulteur. Ferme des 3 buissons : pain bio, Ferme de la Coutussière et Gaec de la Piardièr : fromages de vaches. Mais aussi : Fromagerie Lemeunier, Pizza Donatelo, M. Lasneau (boucher), M. AUBRY : crêpes.

Mettez vos sens en éveil grâce aux marchés de Montoire-sur-le Loir. Vous y trouverez : des produits alimentaires : fromage, épiceries, fruits, légumes, poisson, viande, pain, des vêtements, des fleurs…

+33 2 54 85 00 29 http://www.mairie-montoire.fr/

