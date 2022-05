Marché de Montbard Montbard, 27 mai 2022, Montbard.

Tous les vendredis matins de 7h à 12h30 toute l’année (7h30 à l’extérieur). Environ 50 commerçants entre les Halles du marché (place de la Pépinière Royale) et la place Gambetta : produits du terroir et du monde, alimentation, vestimentaire et accessoires…

+33 3 80 92 01 34 https://www.achat-cote-d-or.com/halles-de-montbard

