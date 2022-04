Marché de Montagne Le Hohwald Le Hohwald Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Le Hohwald

Marché de Montagne Le Hohwald, 17 juin 2022, Le Hohwald. Marché de Montagne Le Hohwald

2022-06-17 00:00:00 – 2022-09-02 20:30:00

Le Hohwald Bas-Rhin Le Hohwald 0 EUR Venez déguster des produits du terroir et rencontrer des producteurs locaux ! Faites votre marché chez nos artisans présents. Petite restauration et buvette sur place. Laissez-vous tenter par des saveurs typiques du Hohwald +33 6 40 48 20 82 Venez déguster des produits du terroir et rencontrer des producteurs locaux ! Faites votre marché chez nos artisans présents. Petite restauration et buvette sur place. Le Hohwald

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Le Hohwald Autres Lieu Le Hohwald Adresse Ville Le Hohwald lieuville Le Hohwald Departement Bas-Rhin

Le Hohwald Le Hohwald Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-hohwald/

Marché de Montagne Le Hohwald 2022-06-17 was last modified: by Marché de Montagne Le Hohwald Le Hohwald 17 juin 2022 Bas-Rhin Le Hohwald

Le Hohwald Bas-Rhin