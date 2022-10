MARCHÉ DE MONCEL Moncel-lès-Lunéville Moncel-lès-Lunéville Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

MONCEL LES LUNEVILLE

MARCHÉ DE MONCEL Moncel-lès-Lunéville, 1 janvier 2022, Moncel-lès-Lunéville. MARCHÉ DE MONCEL

8 Rue de la Fourasse Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle

2022-01-01 16:00:00 – 2022-12-31 19:00:00 Moncel-lès-Lunéville

Meurthe-et-Moselle Moncel-lès-Lunéville Marché hebdomadaire local et éco-responsable chaque mercredi. Vous y trouverez : viandes, fromage, charcuterie, fruits et légumes, miels, vins, bières, maroquinerie, cosmétiques zéro déchet, confection textile…Et un foodtruck pour un maximum de gourmandise !

Le Marché de Moncel-lès-Lunéville c’est aussi un lieu pour les associations du territoire, engagées dans des projets équitables, qui souhaitent se faire connaître, présenter des projets et de contribuer à l’animation du marché. +33 3 83 74 07 99 Marché de Moncel

Moncel-lès-Lunéville

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, MONCEL LES LUNEVILLE Autres Lieu Moncel-lès-Lunéville Adresse 8 Rue de la Fourasse Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle Ville Moncel-lès-Lunéville lieuville Moncel-lès-Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

MARCHÉ DE MONCEL Moncel-lès-Lunéville 2022-01-01 was last modified: by MARCHÉ DE MONCEL Moncel-lès-Lunéville Moncel-lès-Lunéville 1 janvier 2022 8 Rue de la Fourasse Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle Moncel-lès-Lunéville

Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle