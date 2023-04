Marchés hebdomadaires Marché de Millery, 1 janvier 2023, Millery.

Millery accueille deux marchés, un le jeudi et l’autre le samedi..

2023-01-01 à 06:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Marché de Millery Place des vignes

Millery 69390 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Millery hosts two markets, one on Thursdays and one on Saturdays.

Millery acoge dos mercados, uno el jueves y otro el sábado.

In Millery finden zwei Märkte statt, einer am Donnerstag und der andere am Samstag.

Mise à jour le 2022-03-22 par OTI des Monts du Lyonnais