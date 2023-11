Le Père Noël au Marché de Meudon-la-Forêt Marché de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Le Père Noël au Marché de Meudon-la-Forêt Marché de Meudon-la-Forêt Meudon, 10 décembre 2023, Meudon. Le Père Noël au Marché de Meudon-la-Forêt Dimanche 10 décembre, 09h30 Marché de Meudon-la-Forêt Entrée libre Célébrez la magie de Noël en rencontrant le Père Noël au Marché de Meudon-la-Forêt et savourez des moments doux en recevant des chocolats gourmands pour les enfants !

En prime, le Père-Noël distribuera des délicieux chocolats aux enfants présents ! Marché de Meudon-la-Forêt place Henry-Wolf, Meudon Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T09:30:00+01:00 – 2023-12-10T12:30:00+01:00

2023-12-10T09:30:00+01:00 – 2023-12-10T12:30:00+01:00 Père Noël Marché Hervé TALLON Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Marché de Meudon-la-Forêt Adresse place Henry-Wolf, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Marché de Meudon-la-Forêt Meudon latitude longitude 48.787585;2.228821

Marché de Meudon-la-Forêt Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/