2022-04-21 08:00:00 – 2022-04-21 12:00:00

Merlines Corrèze Place de la République Merlines Corrèze Merlines Tous les jeudis de 8h00 à 12h00 Venez découvrir les produits locaux grâce au marché ; vente de produits locaux, fruits et légumes, fromages, viandes, pâtisseries, vêtements, outils, fleurs, décorations, … Tous les jeudis de 8h00 à 12h00 Place de la République Merlines Merlines

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

