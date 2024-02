Marché de Marval Marval, dimanche 12 mai 2024.

Tous les dimanches matin, toute l’année, rendez-vous place du lavoir à Marval pour un marché de producteurs. Vous y trouverez des produits de saison du Périgord-Limousin, mais aussi des artisans (cuir, paniers, confection..etc), dans une ambiance festive et conviviale. Des animations sont également proposées sur place (musique, bien-être, etc.) ainsi que de la restauration selon la saison et la météo (pizzas, glaces, gaufres) pour une pause gourmande et un moment agréable. Les actualités, détail des artisans et producteurs présents sont publiés chaque semaine sur la page Facebook du « marché fantastique de Marval » .

Place du lavoir

Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine gwen@enchante-sens.com

