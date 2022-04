MARCHE DE MARAUSSAN

MARCHE DE MARAUSSAN, 5 janvier 2021, . MARCHE DE MARAUSSAN

2021-01-05 09:00:00 – 2021-09-28 12:00:00 Le marché traditionnel se tient tous les mardis de 7h30 à 12h00, place du 14 juillet.

5 exposants réguliers :

1 boucher charcutier

1 marchand de fruits et légumes

1 marchand de poissons

1 marchand de vente miel

1 marchand de poulets rôtis Le marché traditionnel se tient tous les mardis de 7h30 à 12h00, place du 14 juillet.

5 exposants réguliers :

1 boucher charcutier

1 marchand de fruits et légumes

1 marchand de poissons

1 marchand de vente miel

1 marchand de poulets rôtis +33 4 67 90 09 20 Le marché traditionnel se tient tous les mardis de 7h30 à 12h00, place du 14 juillet.

5 exposants réguliers :

1 boucher charcutier

1 marchand de fruits et légumes

1 marchand de poissons

1 marchand de vente miel

1 marchand de poulets rôtis dernière mise à jour : 2021-10-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville