Marche de Malétable Longny les Villages, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Longny les Villages. Marche de Malétable 2021-07-14 16:00:00 – 2021-07-14 MALETABLE Eglise Notre-Dame de la Salette

Longny les Villages Orne Longny les Villages La mairie de Longny-les-Villages, Viva Malétable et Rêv’neuve la Salette vous proposent une marche de 10 km autour de Malétable. Gratuit. Goûter offert.

Visite de l’église Notre-Dame de la Salette à partir de 14h sur réservation au 06 07 10 59 50.

Parking place du château d'eau.

+33 2 33 25 77 90

Visite de l’église Notre-Dame de la Salette à partir de 14h sur réservation au 06 07 10 59 50.

