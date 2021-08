Marché de Macau Macau, 10 septembre 2021, Macau.

Marché de Macau 2021-09-10 16:00:00 – 2021-12-31 20:00:00

Macau Gironde Macau

À Macau, le marché est hebdomadaire, tous les vendredis après-midi en face de l’église, c’est l’occasion de s’approvisionner en savoureux produits régionaux et artisanaux mais aussi de rencontrer les producteurs médocains !

On y flâne le nez au vent, à l’affût des saveurs gourmandes qui s’échappent des étals.

Si on y achète le bon poulet fermier des repas gourmands (on sera, de toute manière, porté par son odeur alléchante), on ne repart pas, à la belle saison, sans le traditionnel bouquet d’artichauts (car c’est l’une des spécialités macaudaises !).

On y remplit nos paniers avec les grands classiques de la cuisine de terroir plus quelques gourmandises venues d’ailleurs : de délicieuses pâtes fraîches, des produits grecs ou créoles, des paellas gourmandes, des œufs bien frais, des poissons de l’estuaire, du fromage et des plats typiques comme les escargots à la bordelaise.

À Macau, le marché est hebdomadaire, tous les vendredis après-midi en face de l’église, c’est l’occasion de s’approvisionner en savoureux produits régionaux et artisanaux mais aussi de rencontrer les producteurs médocains !

On y flâne le nez au vent, à l’affût des saveurs gourmandes qui s’échappent des étals.

Si on y achète le bon poulet fermier des repas gourmands (on sera, de toute manière, porté par son odeur alléchante), on ne repart pas, à la belle saison, sans le traditionnel bouquet d’artichauts (car c’est l’une des spécialités macaudaises !).

On y remplit nos paniers avec les grands classiques de la cuisine de terroir plus quelques gourmandises venues d’ailleurs : de délicieuses pâtes fraîches, des produits grecs ou créoles, des paellas gourmandes, des œufs bien frais, des poissons de l’estuaire, du fromage et des plats typiques comme les escargots à la bordelaise.

+33 5 57 88 42 11

À Macau, le marché est hebdomadaire, tous les vendredis après-midi en face de l’église, c’est l’occasion de s’approvisionner en savoureux produits régionaux et artisanaux mais aussi de rencontrer les producteurs médocains !

On y flâne le nez au vent, à l’affût des saveurs gourmandes qui s’échappent des étals.

Si on y achète le bon poulet fermier des repas gourmands (on sera, de toute manière, porté par son odeur alléchante), on ne repart pas, à la belle saison, sans le traditionnel bouquet d’artichauts (car c’est l’une des spécialités macaudaises !).

On y remplit nos paniers avec les grands classiques de la cuisine de terroir plus quelques gourmandises venues d’ailleurs : de délicieuses pâtes fraîches, des produits grecs ou créoles, des paellas gourmandes, des œufs bien frais, des poissons de l’estuaire, du fromage et des plats typiques comme les escargots à la bordelaise.

Margaux Tourisme

dernière mise à jour : 2021-07-30 par CDC Médoc Estuaire