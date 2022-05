Marché de Luneray Luneray, 5 juin 2022, Luneray.

Marché de Luneray Luneray

2022-06-05 08:00:00 – 2022-06-05 13:00:00

Luneray Seine-Maritime Luneray

Promenez-vous sur l’un des marchés les plus typiques et les plus courus de la région, et ce depuis le XIXème siècle chaque dimanche matin.

L’occasion d’échanger avec les producteurs du coin et de découvrir les nombreux produits locaux.

Dans la rue principale et autour de l’ancienne halle aux grains les étals des marchands, vous ferons saliver : Le cresson et les huitres de Veules-les-Roses, du poisson frais, des légumes bio et de saison, du miel d’ici, etc.

Petit plus pour les bières locales vendues par “Au Petit Canon” !

+33 2 35 04 08 32

Luneray

