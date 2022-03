Marché de Luneray Luneray, 17 avril 2022, Luneray.

Marché de Luneray Luneray

2022-04-17 – 2022-04-17

Luneray Seine-Maritime Luneray

Vous trouverez tous les dimanches matins à Luneray l’un des marchés les plus typiques et les plus courus de la région, et ce depuis le XIXème siècle. L’occasion d’y découvrir les producteurs et leurs produits locaux dans la rue principale et autour de l’ancienne halle aux grains qui accueille désormais la mairie, au coeur d’un bourg dynamique et commerçant.

+33 2 35 04 08 32

