Marché de Luneray Luneray, dimanche 1 septembre 2024.

Marché de Luneray Luneray Seine-Maritime

Chaque dimanche matin, depuis le XIXème siècle, venez découvrir l’un des marchés les plus courus et typiques de la région.

Sur place vous trouverez une quarantaine d’exposants dont des producteurs locaux et les nombreux produits qu’ils proposent.

Les étals des marchands, vous ferons saliver Le cresson et les huitres de Veules-les-Roses, du poisson frais, des légumes bio et de saison, du miel, des accras tout chaud, des spécialités d’ici et d’ailleurs, etc.

Une pause café au 18 ou au Café de Rouen est la bienvenue!

Pour compléter votre visite du marché, parcourez à pied les nombreuses sentes à paniers à travers le village. (dépliant disponible en mairie)

Chaque dimanche matin, depuis le XIXème siècle, venez découvrir l’un des marchés les plus courus et typiques de la région.

Sur place vous trouverez une quarantaine d’exposants dont des producteurs locaux et les nombreux produits qu’ils proposent.

Les étals des marchands, vous ferons saliver Le cresson et les huitres de Veules-les-Roses, du poisson frais, des légumes bio et de saison, du miel, des accras tout chaud, des spécialités d’ici et d’ailleurs, etc.

Une pause café au 18 ou au Café de Rouen est la bienvenue!

Pour compléter votre visite du marché, parcourez à pied les nombreuses sentes à paniers à travers le village. (dépliant disponible en mairie) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 07:30:00

fin : 2024-09-01 13:00:00

Place René Coty

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie

L’événement Marché de Luneray Luneray a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux