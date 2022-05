Marché de Luneray

Marché de Luneray

2022-08-21 – 2022-08-21 Rendez-vous à Luneray, l’un des marchés les plus typiques et les plus courus de la région, et ce depuis le XIXème siècle chaque dimanche matin.

L’occasion d’échanger avec les producteurs du coin et de découvrir les nombreux produits locaux.

