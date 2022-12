MARCHÉ DE LOUVERNÉ Louverné Louverné Louverné Catégories d’évènement: Louverné

Mayenne Louverné Vous y trouverez tout l’alimentaire dont vous avez besoin : Fruits et légumes

Poissons et crustacés

Volailles

Boulanger

Divers marchands ambulants annuels et saisonniers.

Vous pouvez également retrouver crêpes, galettes ou encore plats traiteurs à emporter les jours suivants : Mercredi matin : Crêpes et galettes d’Antan, place de la Mairie

Jeudi à partir de 17h : Sur le pouce, plats traiteur à emporter (tartiflette, couscous, moules frites, paêlla etc…) Marché de Louverné https://www.louverne.fr/-Marche-28-.html Louverné

