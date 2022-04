Marché de Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie, 28 août 2022, Longueville-sur-Scie.

Marché de Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie

2022-08-28 – 2022-08-28

Longueville-sur-Scie Seine-Maritime Longueville-sur-Scie

Faites une halte à Longueville-sur-Scie le dimanche matin, les exposants y sont de plus en plus nombreux à s’installer sur la place face à la mairie et dans les rues tout autour. La Ferme de Creppeville y vend ses produits! Vous trouverez également une crémerie, un horticulteur, boulangerie, boucherie, poissonnier, une cave à vin, du miel, … et des fruits et légumes bien sûr!

Après les emplettes ( ou avant si vous avez du frais à mettre au frigo) faites un tour dans les ruines du château Gauthier Giffard et découvrez un ruché d’Abeilles noires. S’il vous reste encore un peu de temps, mangez au Cheval Blanc !

Longueville-sur-Scie

dernière mise à jour : 2022-04-14 par