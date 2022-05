Marché de Longueville-sur-Scie, 21 août 2022, .

Marché de Longueville-sur-Scie

2022-08-21 – 2022-08-21

Arrêtez-vous à Longueville-sur-Scie le dimanche matin, les exposants y sont de plus en plus nombreux à s’installer sur la place face à la mairie et dans les rues tout autour. La Ferme de Creppeville y vend ses produits! Vous trouverez également une crémerie, un horticulteur, boulangerie, boucherie, poissonnier, une cave à vin, du miel, … et des fruits et légumes bien sûr!

Après les emplettes ( ou avant si vous avez du frais à mettre au frigo) faites un tour dans les ruines du château Gauthier Giffard et découvrez un ruché d’Abeilles noires.

