Marché de Longueville-sur-Scie, 12 juin 2022, .

Marché de Longueville-sur-Scie

2022-06-12 – 2022-06-12

Le dimanche matin, c’est à Longueville qu’il faut être! Vous y trouverez un beau marché où les fleurs côtoient les fruits et légumes ! C’est l’occasion d’y découvrir les producteurs sur la place principale du village face à la mairie et dans les rues alentours. Sur place, poissons, pâtisseries, fruits et légumes, crèmerie, vins, fleurs, etc. Il y en a pour tous les goûts.

Petit plus, montez voir les ruines du château Gauthier Giffard et procurez vous le dépliant Longueville à pied pour en découvrir son histoire!

