2022-11-25 – 2022-11-27

Vosges Mandray Le marché de l’objet d’art a lieu en fin d’année, tous les deux ans. Ce n’est pas un marché de Noël, mais une manifestation destinée avant tout à faire découvrir des objets d’arts originaux uniques et insolites (bijoux, verre, céramique, mobilier, toiles de petits formats…), créés par des artistes et des artisans d’art le plus souvent professionnels. mandroseraie@orange.fr +33 3 29 51 91 67 http://www.mandroseraie.com/ Centre de Loisirs des Seypré 290, route de Haute Mandray Mandray

